ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, yenilenen yerleşkesinde eğitim öğretime başladı

Yapımına 15.02.2017 tarihinde başlanan 26.525 metrekare inşaat alanına sahip Eğitim Fakültesi'nin yeni binasında 50 derslik, 198 öğretim elemanı ofisi, 9 adet laboratuvar, 2 adet yemekhane, 3 adet seminer salonu, 155 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç, uzun bir geçmişe sahip olan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi'nin eski binasının 2016 yılının ikinci yarısında yıkıldığını, 3 yıl gibi kısa bir sürede yenisi inşa edilen Eğitim Fakültesi'nin yeni binasında eğitim öğretime başlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan Eğitim Fakültesi'nin yeni binası; sınıfları, laboratuvarları, öğretim elemanı odaları, geniş ve ferah kantini, kapalı spor salonu, öğrenci ve personel olmak üzere 2 yemekhanesi ve sosyal imkânlarıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısına başladı. Fakültemiz yeni çehresiyle 21. yüzyılın öğretmenlerini, daha kaliteli ve nitelikli yetiştirme konusunda ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline geldi. En kısa zamanda çevre düzenlemesi ve var olan eksikliklerimizin gidererek resmi açılışımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise en çok öğrenciye sahip fakültelerden biri olan Eğitim Fakültesi'nin bina inşaatının tamamlanarak eğitim-öğretime başlaması nedeniyle bir projeyi daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Bir büyük eseri daha üniversitemize ve şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Eğitim Fakültesi'nin yeni binasında eğitim-öğretime başlayan tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.