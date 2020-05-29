ÇOMÜ Enerji Yönetimi Bölümü öğrenci alımına başlıyor

Konuya ilişkin ÇOMÜ resmi sitesinden yapılan açıklamada; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 27.05.2020 tarih ve 5850160-301.01.02-E.32364 sayılı yazılı kararı doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Enerji Yönetimi Bölümüne 30 öğrencinin alınması uygun görüldü. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlayacak olan Enerji Yönetimi Bölümü, mühendislik dalları, temel bilim dalları gibi sayısal bölümlerin yanında iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi enerjinin sosyal ve ekonomik boyutunun da ele alındığı 4 yıllık lisans derecesine sahip disiplinler arası bir program olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda ‘Enerji Yönetimi' Bölümünün temel hedefi; enerji konusunun özellikle alan yönetimi, sektörel ilişkiler, rekabet boyutu ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kapsamlı bir yönetsel açığın kapatılmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir” ifadelerine yer verildi.