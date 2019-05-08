ÇOMÜ Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde ve bölgede özellikle çocuk yoğun bakım büyük bir ihtiyaçtı. Son teknolojik cihazlarla donatılan ünitemiz 7 yataktan oluşuyor. Çanakkalemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Murat, ÇOMÜ Hastanesi sağlık çalışanlarının halka daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını, sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ise, ÇOMÜ Hastanesinin ilimize ve bölgeye hizmet ettiğini, yeni hizmete giren 2. basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ile bu hizmetlerin artacağını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Yoğun Bakım ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Fatih Battal, “Çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklar ve tedavilerinin farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki kritik hasta çocuklar, Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde tedavi edilmektedir. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde, suni solunum cihazları, monitörler ve diğer cihazlarımızla kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi yapılmaktadır. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yatan çocuk hastalara tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Ekip olarak, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin bu alanda oluşturduğu protokoller ve yaptıkları bilimsel çalışmaların öncülüğünde, ilimizin ihtiyacı olan en kaliteli Çocuk Yoğun Bakım Hizmetini almasını sağlamak istiyoruz” dedi.