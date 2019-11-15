ÇOMÜ ile DOC Akademi arasında eğitim protokolü imzalandı

com) firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kalite politikalarının gereği olarak paydaşlarla olan ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Yaşam boyu öğrenmeyi temel değeri sayan ÇOMÜ; başta mezun öğrencilerin kurduğu işletmeler olmak üzere sanayi kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede iş dünyası ile imzalanan işbirliği protokollerine bir yenisini daha eklendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından DOC Akademi (izleal.com) firması ile işbirliği protokolü imzalandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Murat ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, İzleal Online Eğitim Platformu Yöneticisi Okan Yıldırım, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Şahin Örnek hazır bulundu.

Yüksek lisans programlarında işbirliği çerçevesinde yapılan protokol hakkında bilgi veren Okan Yıldırım, izleal.com öğrencilerinin ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlanarak eğitim aldıklarında, aldıkları eğitimin yapmaları gereken staj yerine sayılacağını ve bu sayede staj sürelerinin bir yıl kısalacağını ifade etti.