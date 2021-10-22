ÇOMÜ, Karadeniz ezgileriyle coştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarının yıllık etkinlikleri kapsamında ‘Feluka' konseri gerçekleştirildi.

Konsere; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen'in yanı sıra ÇOMÜ'lü akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Abdullah Akat'ın solistliğini üstlendiği Feluka Grubu, Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde kurulan sahnede öğrencilerle buluştu.

Konserde bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Sevgili öğrenciler, zamanınız çok kıymetli. Önünüzde bir öğrencilik dönemi var, hiçbir gününüz birbiriyle aynı geçmesin. Kendinize vakit ayırmayı da, spor yapmayı da, ders çalışmayı, araştırma yapmayı da unutmayın. Bu konser adeta sizler için bir hoş geldin hediyesi oldu. Bugün beraber eğlenmek için bir aradayız. Bu konserde bizi birleştiren ve etkinliğe emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından sahne alan Feluka Grubu öğrencileri coşturdu. Konser boyunca horon oynayan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Sedat Murat da eşlik etti. Etkinlik sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.