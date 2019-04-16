İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ÇOMÜ Kütüphanesi öğrencilerin ilgi odağı

Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanelerinden birisi olan ÇOMÜ Kütüphanesi, Çanakkaleli öğrencilerin de ilgi odağı.

Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanelerinden birisi olan ÇOMÜ Kütüphanesi, Çanakkaleli öğrencilerin de ilgi odağı. Sadece üniversite öğrencileri değil, kentteki diğer okullardan öğrenciler de, kütüphanenin geniş kaynaklarından faydalanıyor.


18 Mart İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de sabah derslerini ÇOMÜ Kütüphanesinde yaptı. Sınıf öğretmeni Müjgan Kaşdemir eşliğinde Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi kütüphanesine gelen öğrenciler, önce kütüphane binasını gezdi. Görevlilerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra ilgilerini çeken kitapları alıp okuyarak etkinliği tamamladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.