ÇOMÜ Kütüphanesi öğrencilerin ilgi odağı

Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanelerinden birisi olan ÇOMÜ Kütüphanesi, Çanakkaleli öğrencilerin de ilgi odağı. Sadece üniversite öğrencileri değil, kentteki diğer okullardan öğrenciler de, kütüphanenin geniş kaynaklarından faydalanıyor.

18 Mart İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de sabah derslerini ÇOMÜ Kütüphanesinde yaptı. Sınıf öğretmeni Müjgan Kaşdemir eşliğinde Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi kütüphanesine gelen öğrenciler, önce kütüphane binasını gezdi. Görevlilerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra ilgilerini çeken kitapları alıp okuyarak etkinliği tamamladılar.