İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ziyaret ettiler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ÇOMÜ Öğrenci Konsey Başkanlığımız öncülüğünde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldik. Bugün biz buradayız, yarın onlar olacak. 100 genç kardeşimizin fikirleri ve heyecanları, yarınlarımızı çok daha güçlü kılacak. Kendileriyle güncel siyasi tartışmaları, NATO Liderler Zirvesi'ni istişare ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.