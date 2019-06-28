ÇOMÜ öğrencisi Şamil Güven'in 'TÜBİTAK projesi' başarısı

sınıf öğrencisi Şamil Güven, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması"nda birincilik ödülü kazandı.

Şamil Güven, Öğr. Gör. Utku Bayram danışmanlığında görme engelli bireyler için geliştirmiş olduğu Braille alfabesini öğreten elektromekanik eğitim kiti ve android uygulaması ile kazandığı birincilikle 17-22 Eylül tarihinde yapılacak Türkiye finaline katılmaya da hak kazandı.