ÇOMÜ Öğretim Üyelerinin Avrupa Birliği Projesi kabul edildi

Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali verdiği bilgide, "Bu proje ile çiftçiler tarlalarında eğitim görevlileriyle sosyal ağlar yardımıyla görüntülü olarak iletişime geçerek bilgi alabilecek. Meyve ağaçlarında yaşanan hastalıklarla ilgili gerek fotoğraf yollayarak gerekse canlı yayın araçlarıyla nasıl mücadele etmesi noktasında teknik bilgi alabilecek. İlçe Tarım Müdürlükleri ile ortak hareket ederek zirai ilaçlamalarda mevsimsel olarak yapılması gerekenler canlı yayın araçlarıyla telekonferans niteliğinde çiftçilerimize önceden haber verilerek anlatılabilecek" dedi.

Doç. Dr. Ali Karabayır'ın koordinatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Nazan Arifoğlu, Öğr. Gör. Selçuk Birer, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öğütcü, Dr. Fırat Alatürk ve Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali'nin de araştırmacı olarak görev aldığı “Development of Managerial and Entrepreneurial Skills of Young Eco-farming Entrepreneurs via Joint VET Curricula” (ECOFAR) konulu proje, Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından “KA3-Support for Policy Reform, Joint Qualifications in Vocational Education and Training” programı kapsamında, toplam 248,639 Euro bütçe ile desteklendi. Türkiye, Yunanistan, Slovenya ve Bulgaristan'dan üniversiteler, araştırma kuruluşları ile sivil toplum örgütleri bu projede görev alacak.