ÇOMÜ önemli bir uluslararası anlaşmaya daha imza attı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Ukrayna'nın prestijli üniversitelerinden biri olan Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi (Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi) ve her iki üniversitenin teknoparkları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi ve bu üniversitelerin teknoparkları arasında imzalanan protokol özellikle, ortak araştırmalar, pilot projeler, ortak bilimsel yayınlar, akademik personel değişimi, öğrenci değişimi, staj ve ortak akademik etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla düzenlendi. İki üniversitenin de temsilcilerinin hazır bulunduğu iş birliği toplantısına üniversiteyi temsilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erkan Bil katıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 1898 yılında kurulmuş olan ülkenin, eğitim ve teknolojik donanım bakımından en prestijli ve en eski üniversitesi olan Kiev Politeknik Üniversitesi özellikle mühendislik, havacılık ve uzay alanında dünyanın önemli üniversitelerinden birisi olarak görülmektedir. Dünyanın ilk çok motorlu uçağını tasarlayan Igor Sikorsky ve Sovyet uzay programının kurucusu olarak görülen Sergey Korolyov gibi ünlü bilim insanlarının mezunu olduğu üniversite QS World University Rankings 2018-2019 dünya sıralamasına göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 501. sırada yerini aldı.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rektör Acer, “İki dost ülkenin son yıllarda göstermiş olduğu iş birliği adımlarına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak teknoloji transferi, akademik iş birliği ve somut projelerin hayata geçirilmesi noktasında katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Özellikle havacılık, uzay ve bilgi teknolojilerinde önemli bir birikime sahip Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi ile Üniversitemiz ve Çanakkale Teknopark'ın güçlü altyapısı bir araya geldiğinde önümüzdeki yıllarda çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz 3,5 yılda her yönden büyüyen ve gelişen Üniversitemiz artık uluslararası anlamda teknolojik iş birliği ve projelerin geliştirilmesi noktasında da önemli adımlar atıyor” dedi.