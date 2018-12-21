ÇOMÜ, programlarını akredite ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Kalite Güvencesi Yönetim Süreçleri kapsamında ilk kez bir programın akreditasyon süreci çalışması, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Hürmüz Koç, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Selma Atay, Dr. Öğr. Üyesi Sadi Turgut Bilgi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aysun Babacan Gümüş, önceki Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Yüksekokulun diğer akademik ve idari personelinin çabaları neticesinde gerçekleştirildi.

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) program değerlendiricileri, Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Asiye Akyol, Doç. Dr. Fatma Orgun ve Öğrenci Hemşire Cansu Erfidan, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret ederek akreditasyon süreciyle ilgili Prof. Dr. Acer'e bilgi verdiler. Program değerlendiricileri sonrasında ilgili birimde gerekli çalışmaları ve incelemeleri gerçekleştirdiler.

HEPDAK'ın, ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünün program akreditasyonuna yönelik çalışmalarında “Çıkış Bildirgesinin” okunmasıyla birlikte program akreditasyonunda ilk aşama tamamlanmış oldu.

2019 Şubat ayında Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünün, 10-12 Mart 2019 tarihlerinde ise Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü birinci ve ikinci öğretim, Çevre Mühendisliği Bölümü İngilizce öğretim programlarının akreditasyon süreçleri başlamış olacak.

ÇOMÜ programlarının akreditasyon çalışmaları büyük bir heyecanla devam ederken, önümüzdeki yıl için Tıp, Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinin bazı bölümleri de akreditasyon sürecine dahil olmak çabası içerisinde bulunuyor.