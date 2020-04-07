İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÇOMÜ Rektörü Murat, hastane çalışanlarına seslendi

Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Sedat Murat, Korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Hastanesi sağlık çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.


Tüm sağlık çalışanları adına Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici ile canlı bağlantı kuran Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Sağlık personelimizin zarar görmesini asla istemiyoruz, en güzel şekilde görevlerini yaparak bu badireyi başarılı bir şekilde atlatmalarını arzu ediyoruz. Sizlerin mutluluğu, inancı ve morali bizim için çok önemlidir, bu konuda bizden ne arzu ederseniz biz her zaman sizin yanınızdayız. Bu zorlu sürecin sonunda mutlu günlerimiz olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum” diyerek hastanede çalışan personele desteğini dile getirdi.


İnteraktif video konferans sistemi etkinliğine ÇOMÜ Hastanesi yönetimi, doktorlar, sağlık ve destek personelleri katılırken hastane yönetimi, bu zorlu süreçte yapılan bu etkinlikten çok memnun olduklarını ve Çanakkale halkı için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek “Bizler buradayız Çanakkale. Rahat olun ve evde kalın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.