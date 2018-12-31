ÇOMÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünver, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen akademik kurul toplantısında, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir yaptı.

Prof. Dr. Tamer Demir 2000 yılında kurulan ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan itibaren gelişimini anlattığı konuşmasında, mezuniyet öncesi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim ile öğrencilere yönelik faaliyetler, idari faaliyetler ve gerçekleşmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Amaçlarının daha çok tercih edilen, kaliteli ve akredite olmuş saygın bir kurum olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, Türkiye'de akredite olmuş 27 Tıp Fakültesi bulunduğunu, ÇOMÜ Tıp Fakültesi olarak 2019 yılında akreditasyon başvurusu yapacaklarını söyledi ve yapılan akreditasyon hazırlıklarını anlattı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise konuşmasında, üniversitenin içine düştüğü çukurdan çıkarılması için 15 Temmuz'dan daha önce mücadele vermeye başladıklarını ve yaptıkları çalışmaların artık meyvelerini verdiğini vurgulayarak, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi düştüğü badireden çoktan çıktı ve belki de tarihinde çok az rastlanır bir şekilde büyük bir huzur içerisinde çalışmaya başladı. Büyük bir süreci geride bıraktık. Büyük süreçler büyük emekler gerektirir. Üniversitemizin geldiği nokta dışarıdan destek veren kurumların, kişilerin ve bizlerin ortak başarısıdır. ÇOMÜ artık adından akademik başarılarla söz ettiren bir üniversitedir” dedi.

Prof. Dr. Acer, “ÇOMÜ'nün bundan sonraki hedefi Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girmektir. Bu hedef ÇOMÜ için olması gereken bir hedeftir. Çünkü bulunduğumuz şehir, üniversitemizin potansiyeli ve çeyrek asırlık geçmişten gelen tecrübemiz bunu kısa vadede başarılabilecek bir hedef haline getirmiştir. Bu hedeflere yürürken diğer taraftan üniversitemizin temel ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik. Sadece son 3,5 yılda 70 milyon TL ödenek alarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini hizmete açtık. Şehrin en önemli unsurlarından biri olacak bir Teknopark Yerleşkesini kuruyoruz. Üniversitemizin bilgi işlemini baştan sona yeniledik. İçinde 36 modül olan bir bilgi işlem sistemini üniversitemize kazandırdık. 2,5 milyon TL harcayarak üniversitemiz internet ve bilgi işlem alt yapısını baştan sona yeniledik. Tıp Fakültesinin gidişatı bizi çok memnun ediyor. İnsanın olduğu yerde değer vardır. Kaliteli insanın olduğu yerde kalite vardır. Kalite sadece makine ve teçhizatla başarılabilecek bir şey değildir, insanla başarılabilecek bir şeydir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Acer konuşmasının sonunda herkesin yeni yılını kutlayarak, harcadıkları emekleri için üniversite adına herkese teşekkür etti.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.