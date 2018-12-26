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ÇOMÜ TÖMER öğrencilerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe öğrenimi alan öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 82.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe öğrenimi alan öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında anmak üzere müze evini ziyaret etti.


Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan tarafından ziyaret edilen öğrenciler, görmüş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Arslan, “İlçemize gelerek büyük şairi, yaşadığı evde anmanız son derece önemli ve beni duygulandıran bir davranış. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve sizleri burada görmekten de son derece memnunum" dedi.


Gelecek öğretim yılında ÇOMÜ'nün değişik fakültelerinde öğrenim görecek olan Endonezyalı 20, Türkmenistanlı 15, Özbekistanlı 6, Azerbaycanlı 1, Ürdünlü 10, Filistinli 8, Japonyalı 2, Iraklı 8,Makedonyalı 1, Mısırlı 2, Tunuslu 1, Libyalı 1, Arnavutluklu 1, Ukraynalı 2, Moğolistanlı 1, Kuveytli 2, Komor Adaları'ndan 1, Gineli 1, Dağıstanlı 1 öğrenci olmak üzere TÖMER Müdür Yardımcısı Niyazi Sezen ve öğretim görevlisi Birsen Doğar öncülüğünde önce müze evi ardından merhum Mehmet Akif Ersoy'un babasının görev yaptığı camiyi ve yanındaki Taş Köprü'yü ziyaret ederek, Belediye Binası'na geldiler. Öğrenciler burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

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