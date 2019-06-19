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ÇOMÜ yenilikçi üniversiteler arasında ilk 50'de

Türkiye’deki en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitenin sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2018 yılı sıralamasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) de yerini aldı.

Türkiye'deki en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitenin sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2018 yılı sıralamasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) de yerini aldı.


Üniversitenin üzerinde önemle durduğu ve çalışmalarını Proje Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiği “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne girmeye yönelik faaliyetler neticesinde ÇOMÜ, 2018 yılının girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında yer buldu. Endeks sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan verilere göre hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde ÇOMÜ 48. sırada yer aldı.


TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana yayımlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralıyor. Endeks, üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 boyut altında 19 gösterge seti bulunuyor.

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