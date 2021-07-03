ÇOMÜ, Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi belgesini aldı

Avrupa Komisyonu tarafından ÇOMÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne iletilen ve 2021-2027 Program Dönemi için geçerli olan belge, Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Pekar ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu'nun katılımıyla ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından Rektörlük makamında imzalandı.

ECHE Belgesinin edinilmesi ile birlikte ÇOMÜ, 2027 yılına kadar sürecek yeni program döneminde de Erasmus kapsamındaki projelere dahil olabilecek. Öğrenci ve personel değişim projesi kapsamında akademik birimlerin bölümler arası değişim anlaşmalarının ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen tüm işbirliği projelerinde akademisyenlerin kabul edilen projelerinin artması hedefiyle yapılan çalışmalar 2021-2027 program döneminde de Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde sürdürülecek.