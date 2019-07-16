ÇOMÜ'de '15 Temmuz'un Teo-Politik Anatomisi Paneli'

15 Temmuz'un Teo-Politik Anatomisi konulu panel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi amfisinde gerçekleşti.

Panele, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Genel Sekreter Sami Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, akademik ve idari personel, Çanakkale protokolü ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşması yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından irtibatlı ya da iltisaklı akademik personele idari soruşturmaların kamu hukuku açısından irdelenmesi konularında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç ise Türkiye'nin beka meselesi haline gelmiş olan darbe girişiminin sebeplerini, FETÖ'nün yapısı ile devlet içerisindeki yapılanmasını anlattı.

FETÖ'nün cemaatten terör örgütüne dönüşümünü anlatan Prof. Dr. Şevket Yavuz, “FETÖ, Türkiye'de var olan bir olgu olması yanında küresel bağlamda yabancı istihbarat örgütlerinin de kullandığı bir terör yapısıdır” dedi.

FETÖ'nün rolü ve asıl amaçları hususunda genel bilgiler veren Prof. Dr. Şevket Yavuz'un sunumunun ardından panel hediye takdimiyle sona erdi.