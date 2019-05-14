ÇOMÜ'de Basketbol Söyleşileri gerçekleşti

Türkiye Basketbol Federasyonu himayesinde Türkiye'nin her yerinde basketbolu konuşmak için yola çıkarak “Basketbol Söyleşileri” gerçekleştiren ekip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu'nda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Kız Milli Takımları Sorumlusu Zeynepgül Ene, Milliyet Gazetesi ve Sports Tv'den Ümit Avcı, Basketbol Yazarı Gökhan Türe'nin yer aldığı söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜ'nün bu tür güzel etkinlikleri yapmakta öncü olduğunu vurgulayarak kendisinin de basketbolun içinden geldiğini ve amatör olarak basketbolla ilgilendiğinin bilgisini verdi.

Türkiye'de basketbolla ilgili sorunlar, yapılması gerekenler, Çanakkale'de bir basketbol takımının kurulması için yapılması gerekenler üzerine konuşulan söyleşide, konuklar katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Söyleşi, katılımcılara hediye takdimi ile son buldu.