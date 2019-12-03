ÇOMÜ'de birinci sınıf öğrencilerine yönelik şehitlik ziyaretleri projesi devam ediyor

Dr. Sedat Murat'ın önderliğinde ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile GESTAŞ'ın katkılarıyla “ÇOMÜ Öğrencileri Ecdadı İle Buluşuyor” projesi, 1. sınıf öğrencilerine yönelik şehitlik ziyaretleriyle devam ediyor.

Son olarak Bayramiç Meslek Yüksekokulu (MYO), Biga MYO ve Lapseki MYO öğrencileri; Seyit Onbaşı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, Kanlı Sırt, Conkbayırı ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini ziyaret ederek 104 yıl önce gerçekleşen muharebeler ve kahramanlıklar hakkında bilgi sahibi oldu. Şimdiye kadar bin 500 öğrencinin Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ettiği projeye 3 bin öğrenci daha iştirak edecek.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göreve gelir gelmez, üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin Çanakkale şehitliklerini gidip görmesini arzuladığımızı ifade etmiştik. Çanakkale, milletimiz nezdinde çok farklı anlamlar ifade ediyor. Cumhuriyetimizin ön sözü bu topraklarda yazılmıştır. Ecdadımız burada yedi düvele karşı tüm imkansızlıklara rağmen imanla, cesaretle 'Çanakkale geçilmez' dedi. ÇOMÜ'de okuyan her bir öğrencimizin de her karışında şühedanın yattığı bu aziz vatan topraklarını en az bir kez ziyaret etmesi, bu ruhu anlaması bizim için gerçekten önemli" dedi.