ÇOMÜ'de Bölüm Başkanları Toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi

Dr. Yücel Acer, bölüm başkanları toplantısının üçüncüsünde, Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi dekan ve bölüm başkanları ile bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ile Proje Koordinasyon Merkezi çalışanları da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, toplantıda yaptığı konuşmada içinde bulunulan durumda üniversitede akademik anlamda daha fazla çalışılabilecek bir ortam oluştuğunu ifade ederek bu noktada bölüm başkanlarına düşen rolleri şu şekilde ifade etti:“Bu toplantıda dekanların, müdürlerin ve bölüm başkanlarının bulunmasının asıl sebebi şu: ben, akademide bölüm başkanlarının merkezi bir role sahip olduğunu düşünüyorum. 2547 sayılı kanun da zaten akademik işlerde bölüm başkanını asıl muhatap kılıyor. Bölüm başkanlarından beklentimiz; merkezi bir role sahip olduklarını ve akademik işlerde asıl muhatap olduklarını bilip bunu birinci gündem maddeleri olarak kabul etmeleri ve bu doğrultuda bölümdeki hocaların akademik çalışmalarını takip ederek, birlikte çalışabilecekleri ya da fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamları hazırlamaları.”

Rektör Acer'in açılış konuşmasının ardından Proje Koordinasyon Merkezi tarafından ÇOMÜ'nün ulusal ve uluslararası projeler bakımından hangi durumda olduğuna ilişkin sayısal bilgiler verildi. Ayrıca, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında yer almak için fakültelere ve bölümlere düşmekte olan görevlere dikkat çekildi.

Toplantı, bölüm başkanlarının bölümlerde üretilen projeler ve yayınlara ilişkin paylaşımları, bölümlerin akademik performanslarına yönelik değerlendirilmelerin paylaşılması ve fikir alış verişi yapılması ile son buldu.