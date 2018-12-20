ÇOMÜ'de Bölüm Başkanları Toplantısının 4.'sü gerçekleşti

Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi dekanları ve bölüm başkanları ile Senato toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ve birim çalışanları katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin geride bıraktığı üç yıl içerisinde birçok sorunu çözüp, pek çok alanda gelişim gösterdiğini ve büyük bir ilerleme kat ederek gelinen noktada, üniversitenin akademik kalitesini daha da yukarılara çekmek anlamında daha fazla çalışılabilecek bir ortam oluştuğunu belirten, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Göreve geldiğimiz dönemden itibaren en büyük çabamız üniversitemizi huzur ortamına kavuşturmaktı. Bu hedefimize ulaşırken diğer taraftan da üniversitemizin alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettik ve ÇOMÜ'nün alt yapısı daha önceki herhangi bir üç yılla karşılaştırılamayacak kadar gelişti. Artık gündemimiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin akademik çalışmaları daha çok nasıl arttırılabilir ve üniversitemizi daha üst sıralara nasıl çıkarabiliriz. Bu konularda en önemli görev de bölüm başkanlarınındır. Çünkü bölüm başkanları akademide merkezi bir role sahiptir. Bölüm başkanlarından beklentimiz; merkezi bir role sahip olduklarını ve akademik işlerde asıl muhatap olduklarını bilip bunu birinci gündem maddeleri olarak kabul etmeleri ve bu doğrultuda bölümdeki hocaların akademik çalışmalarını takip ederek, birlikte çalışabilecekleri ya da fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamları hazırlamalarıdır” dedi.

Rektör Acer'in konuşmasının ardından Proje Koordinasyon Merkezi, yapılan çalışmalar, ÇOMÜ'nün ulusal ve uluslararası projeler bakımından hangi durumda olduğuna ilişkin sayısal bilgiler verdi.

Toplantı, görüş alış verişi yapılması ile son buldu.