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ÇOMÜ'de 'Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) ’2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni’, Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) '2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni', Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


ÇOMÜ'nün en genç fakültesi olarak geçen yıl eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin önlük giyme törenine, ÇOMÜ Rektörü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Belediye Başkan Vekili Fatma Kaynaş, Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Özer, Diş Hastanesi Başhekimi Hacer Oğuz ile ÇOMÜ'lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Diş Hekimliği Fakültesi'nin tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Törende Diş Hekimliği Fakültesi 2.sınıf öğrencileri Mehmet Can Taşdemir ve İbrahim Eser tarafından müzik dinletisi sunuldu.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat yaptığı açılış konuşmasında, önlük giyecek öğrenciler için bu anın unutulmayacak anlardan biri olduğunu belirterek, "Kurumsal yapının gelişmesinde kurum kültürünün önemli olduğu çok eski tarihlerden bu yana bilinmektedir. Bizim geleneğimizde önlük giyme, kep kuşanma gibi gelenekleri ahi kültüründe çok geniş şekilde biliyoruz. Osmanlı dönemindeki ahi birliklerinde her bir meslek grubunun bu tür ve benzeri gelenekleri vardır. Bu törenler unutulmaz izler bırakacaktır. Önlük giyecek öğrencilerimizin bu anı unutması mümkün olmayacaktır. Ben bu geleneği başlatanlara özellikle teşekkür ediyorum" dedi.


Tören, protokolün öğrencilere önlük giydirmesinin ardından öğrenci yemininin okunması ile son buldu.

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