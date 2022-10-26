ÇOMÜ'de Güz Şenlikleri gerçekleştirildi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, toplulukların yaptığı etkinlikleri duyurabilmek ve yeni üyeler kazanabilmek için açılan stantları gezerek toplulukların yaptığı etkinliklerle ilgili bilgiler aldı ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile ilgilenmelerinin çok önemli olduğunu, bu anlamda yönetim olarak öğrencileri desteklediklerini ifade etti.

Rektör Murat, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nün standında organ bağışında bulundu.

Güz Şenliklerinin ilk gününde Çanakkale'nin Yerel Müzik Grubu “Sarpedon”, ikinci günü ise “Vahit Yurdagün Band” sahne aldı ve ÇOMÜ'lü öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

54 öğrenci topluluğunun yanı sıra Çanakkale Valiliği Açık Kapı Birimi, Çanakkale Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün stant açtığı Güz Şenlikleri öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Güz Şenliklerinin açılışına; Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Genel Sekreter Ayhan Monus, İŞKUR Çanakkale İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz'un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.