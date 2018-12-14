ÇOMÜ'de ‘İdeal Devlet' konulu panel gerçekleştirildi

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleşen panele Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Nimetullah Akın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an'ı Kerim Tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Topluluk Başkanı Ebubekir Akın, ÇOMÜ Doğu Batı Topluluğunun, kuruluşundan bu yana farklı medeniyet ve düşünceleri daha yakından tanımak için birçok faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü Başkanı Emirhan Havan da yaptığı konuşmada, “Galatasaray Üniversitesi olarak farklı üniversitelerle yaptığımız etkinlikler, bizlere büyük değer katmaktadır. Bu vesileyle bizleri burada ağırlayan ÇOMÜ Doğu Batı Topluluğuna ve Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e teşekkür ederim” dedi.

Topluluk Başkanlarının konuşmasının ardından, Moderatörlüğünü ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in yaptığı, ÇOMÜ ve GSÜ Öğrencilerin anlatımıyla yapılan “İdeal Devlet” konulu panele geçildi.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Sefa Sarıkoç, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mevlüde Taşar, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözde Eroğlu, GSÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi Emirhan Havan, GSÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencisi Harun Köksal ve GSÜ İktisat Fakültesi öğrencisi Taha Furkan Özden'in sunumunun ardından panel, hediye takdimiyle sona erdi.