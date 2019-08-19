ÇOMÜ'de ilk kayıt töreni yapıldı

ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde yapılan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı. Programda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Üniversitemiz 1992 yılından itibaren yüksek öğretimde yerini almış önemli üniversitelerden bir tanesidir. Hızlı büyüyen bir üniversite. Ama bu üniversitenin çok daha iyi yerlere gelmesi lazım. Göreve başladığımız günden itibaren bunun için çalışıyoruz. Ülkelerin layık olduğu yere gelebilmesinde üniversitelerin önemli bir yeri vardır. Bilimin temeli araştırmadır. Tabi ilk ve orta öğretim de çok önemlidir. Ama ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde üniversitelerin çok önemli bir rolü vardır” ifadelerini kullandı.

“25 yıl önce benim hikayem burada bir kayıtla başladı”

Törende konuşan bir diğer isim ise AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'ydu. Kendisinin de bir ÇOMÜ mezunu olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İskenderoğlu, “Bugün ben bir başka heyecanlıyım. 25 yıl önce benim hikayem burada bir kayıtla başladı. Ben bu üniversiteye Allah nasip etti ve bugün 25 yıl önce kaydoldum. Benim hikayemin ilk başladığı yer burası. Çanakkale'ye sevdalandım. Çanakkale'nin Türkiye demek olduğunu öğrendim. Çanakkale'de evlendim. Allah nasip etti ve bugün de Çanakkale'yi mecliste temsil ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni kayıt döneminin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum”

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, “Öncelikle öğrencilerimize Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklara ‘hoşgeldiniz' diyorum. Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden ÇOMÜ'yü tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Velilerimizi kutluyorum. Yeni kayıt döneminin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.