ÇOMÜ'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2. Mezuniyet töreni gerçekleşti

Mezuniyet Töreni yapıldı.

Mezuniyet Töreni İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleşti. Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Okhan Akdur, Genel Sekreter Ayhan Monus, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Müzik ve Sahne Sanatları Derneği Orkestrası tarafından verilen kısa müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birincisi Fatma Korkmaz yaptığı açılış konuşmasında bu süreçte yanında olan ailesine ve Danışmanı Prof. Dr. Necati Barış Tuncel'e teşekkür etti.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık, geleceğimizin en büyük teminatı ve yarınlarımızın mimarı olacak gençlerimizi mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz diyerek başladığı konuşmasında enstitü hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Prof. Dr. Sedat Murat'ın araştırma üniversitesi olma yolundaki projelerinden birisi olarak kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar geçen 28 aylık sürede yapılanmasını tamamlayan enstitümüz 106 anabilim dalı ve 234 program ile faaliyet sürdürmektedir. Enstitümüz niteliksel ve niceliksel özellikleriyle Türkiye'deki enstitüler içinde pek çok temel konuda ilk üç arasında yer alıyor. Kuruluşundan bugüne kalite ve öğrenci odaklı bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütürken kurumumuzun en önemli mimarı olan bütün süreçlerde desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, akademik hayatın uzun bir yolculuk olduğuna vurgu yaparak, bu uzun yolculukta ailenin çok önemli bir rolü olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Akademi uzun bir yolculuk. Eğitimci olmak kutsal bir görevdir ve bir ibadettir. Vatana ve millete faydalı, güzel insan yetiştirme gayreti göstermenin tadı başka hiç bir şey ile ölçülemez. Dünyadaki en büyük haz bence bir insan yetiştirmektir. Değerli mezunlarımız, büyük bir emek verdiniz. Artık temeli attınız. Bu temelin üzerine çok daha büyük eserler oluşturmalısınız. Metodoloji de öğrendiniz. Artık çok daha büyük çalışmalara imza atmalısınız. Yolunuz açık olsun.”

Konuşmaların ardından Enstitü Birincisi Fatma Korkmaz'a onur belgesi ve hediyesi ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından verildi.

Tören; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü programlarında dereceye giren öğrencilere onur belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından mezun öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.