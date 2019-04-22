ÇOMÜ'de Rektörlük Devir Teslim Töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Sedat Murat, görevi Prof. Dr. Yücel Acer'den devraldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ailesi ile katıldı.

Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a yeni görevinde başarılar dileyerek, son dört yıl içerinde ÇOMÜ'de yapılanlara ilişkin bilgiler verdi ve ÇOMÜ ile ilişkisinin çok eski yıllara dayandığını belirterek, “Başladığımız yıllardan bu tarafa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25 yılda ciddi mesafe kaydetti. Her kurumun hayatında olduğu gibi ÇOMÜ'nün hayatında da inişli çıkışlı dönemler oldu. Fakat son dört yılla ilgili bazı şeyler söylemek gerekirse üniversitemiz belli konularda da ciddi mesafeler kat etmiş oldu. Göreve başladığımız dönemle beraber üniversitemizde bir huzur ortamı oluşmaya başladı. Bu üniversitemiz için önemli bir husustu. İkincisi bizimle beraber burada çalışan arkadaşlarımız üniversiteye epey katkı sağlamaya çalıştı. Alt yapıya ve akademik alt yapıya eklemeler yaptık. Son dört yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Umarım iyi şeyler yapmışızdır. Umarım iyi hatırlanırız. Bu dört yıllık dönemi burada noktalıyoruz. Şüphesiz ki hep söylendiği ve bizim inandığımız gibi amacımız hoş bir seda bırakmaktı. Umarım bırakmışızdır. Bu dört yıl bütün Türkiye için olduğu gibi üniversitemiz içinde zordu. Buna rağmen arkadaşlarımız canla başla çalıştı” dedi.

ÇOMÜ'nün geldiği noktanın iyi bir nokta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Acer, bunun başlıca göstergelerinden biri Cumhurbaşkanımız tarafından sizin ÇOMÜ Rektörü olarak atanmış olmanızdır” dedi.

Rektör Acer, “Dört yıldır sürdürdüğüm görev için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu görev ile Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birine hizmet etme şansı verdi. Burada bizimle beraber görev yapan hocalarımıza, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, dışardan üniversitemizi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Saygıdeğer YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız ve YÖK olarak üniversitemize sahip çıktılar, destek oldular. Bu şehrin önde gelenleri de destek verdiler. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu sürekli destek verdiler. Ondan önceki vekiller Mehmet Daniş, İsmail Kaşdemir çok destek verdiler. Şehrin özellikle büyük bir dinamiği olan Valilik ve şu anki Valimiz Orhan Tavlı çok destek verdiler. Dolaysıyla geniş bir ekiple üniversitemiz çalıştı ve bu noktaya geldi. Şuan rahatız. Çünkü tanıdığımız, kişiliğini bildiğimiz, sevdiğimiz çok değerli bir hocamıza görevi devrediyor olmak bizim için mutluluk verici. Dolayısıyla ben üniversitenin bundan sonraki sürecinde de iyi şeyler, güzel şeyler yapacağına eminim. İnşallah daha da ileriye gidecektir. Tekrar hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Konuşmasına başlarken Prof. Dr. Yücel Acer ile çok uzun yıllardır tanıştığını ve o yıllardan bu yana aynı dostluk ve samimiyetle aralarındaki diyaloğun devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Acer'in zor bir süreçte görev yaptığını, üniversitede adeta mayınlı bir tarlaya girdiğini ifade ederek,“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye'nin yeni üniversitelerinden biri olduğu halde böyle kısa bir zaman içerisinde bu kadar muazzam bir yapıya ulaştı. Özellikle ülkenin işgaline kalkışılan en zor dönemde, burada görev yapmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar başarılı sonuçlar elde ettiğinizi biliyoruz. Bunları takdir etmemek mümkün değil bu anlamda şükranlarımı arz ediyorum. Vefa önemlidir, yaptığınız güzel hizmetler hayırla yâd edilecektir. Sizin gibi tecrübeli bir rektörümüzden bu görevi almanın rahatlığı içerisindeyim ama her yerde mutlaka sıkıntılar vardır. Bu bir nöbet değişimi, bayrağı devraldık ama şundan emin olun burası sizin evinizdir. Biz yine sizin tecrübelerinizden yararlanmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız üniversiteyi daha güzel bir yere getirebilmek” şeklinde konuştu.

Başarının yetenek ve motivasyonun toplamı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, eğitim ve araştırmanın üniversitelerin en önemli sorumlulukları olduğuna vurgu yaptı ve bu bağlamda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çanakkale'nin şehitler diyarı olduğuna dikkat çeken Rektör Murat, “250 bin civarında ecdadımız burada şehit oldu. Bu sebepten şehitlerimizin hakkı vardır ve gözü üzerimizdedir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacağız. Ecdadımızdan 15-16 yaşında şehitlerimiz vardı. Onların torunları olarak bizler, dedelerimizin her daim bizi takip ettiğinin bilincindeyiz. Bunun bende bir manevi sorumluluğu vardır. Az uyuyup çok çalışacağız. Bunun için belli değer ve ilkelerimiz var. Benim çok önem verdiğim hususlardan bir tanesi liyakattir. İşini sağlam yapanı severim. Diğer önemli bir konu da adalettir. Yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'de belirtilen ayette, emaneti ehline vermenizi insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emrediyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, canla başla burada bir ekip ruhuyla çalışacaklarını ve herkesin mutlaka bir katkısı olacağına inandığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza ve ekibine bizi bu göreve layık gördükleri için buradan şükranlarımı arz ediyorum. Onun ülke için nasıl koşturduğunu biliyoruz. Biz de buraya bir nefer olarak geldik. Canla, başla, ideallerimiz uğrunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve şehitlerimiz için gece gündüz durmadan hareket edeceğiz, koşacağız. Asla durmak yok” dedi.

Konuşmaların ardından Rektörlük makamında Prof. Dr. Yücel Acer ve Rektör Prof. Dr. Sedat Murat karşılıklı çiçek takdiminde bulundular.