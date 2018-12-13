ÇOMÜ'den 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsüne ziyaret

Dr. Ahmet Erdem ve beraberindeki heyet 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsündeki kuru havuz şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Dr. Ahmet Erdem, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yonar, Dr. Öğr. Üyesi Selen Aktan, Arş. Gör. Selman Baysal, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli personeller, 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsündeki kuru havuz şantiyesinde incelemelerde bulundular.

Gelibolu ilçesi, Sütlüce Köyü'nde yer alan kuru havuz şantiyesinde imalatı devam eden köprü kesonlarını yakından inceleme fırsatı buluna heyet, 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve 1915 Çanakkale Köprüsü şefliğinde yer alan uzman mühendis ve yetkililer ile teknik konularda fikir alışverişinde bulundu.