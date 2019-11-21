ÇOMÜ'lü öğrenciler 'Japonca Konuşma Yarışması'ndan derecelerle döndü

Bu sene 28'incisi düzenlenen 'Japonca Konuşma Yarışması'nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Japon Dili Eğitimi Bölümü öğrencileri önemli dereceler elde etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfı iş birliği ile Ankara'da gerçekleştirilen yarışmada B (orta-üst seviye) grubunda Japon Dili Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Şeremet 1'incilik, 2. sınıf öğrencisi İsmail Olgu Atasoy ise aynı kategoride 3'üncülük derecesine layık görüldü. A (başlangıç seviyesi) grubunda ise 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Bali 3'üncülük ödülünü aldı. B kategorisinde 1'incilik ödülünü alan Zeynep Şeremet, ödül olarak Japonya'ya gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.