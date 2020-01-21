İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÇOMÜ'lü öğrenciler Kuantum Turkey yarışmasından birincilikle döndüler

Danışmanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. İhsan Yılmaz'ın yaptığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri Erdi Acar ve Sabri Gündüz, Kuantum Turkey (Qturkey) yarışmasında kuantum programlama hackathonunda 11 proje arasından birinci oldular.


Kuantum World'un (Qworld) alt topluluğu olan Kuantum Turkey'in (Qturkey) ODTÜ Teknokent Bilişim İnavasyon Merkezinde düzenlediği yarışmaya 48 kişi katıldı. ÇOMÜ'lü öğrenciler Erdi Acar ve Sabri Gündüz, Kuantum Turkey (Qturkey) yarışmasında kuantum programlama hackathonunda 11 proje arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.