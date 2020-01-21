ÇOMÜ'lü öğrenciler Kuantum Turkey yarışmasından birincilikle döndüler

Dr. İhsan Yılmaz'ın yaptığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri Erdi Acar ve Sabri Gündüz, Kuantum Turkey (Qturkey) yarışmasında kuantum programlama hackathonunda 11 proje arasından birinci oldular.

Kuantum World'un (Qworld) alt topluluğu olan Kuantum Turkey'in (Qturkey) ODTÜ Teknokent Bilişim İnavasyon Merkezinde düzenlediği yarışmaya 48 kişi katıldı. ÇOMÜ'lü öğrenciler Erdi Acar ve Sabri Gündüz, Kuantum Turkey (Qturkey) yarışmasında kuantum programlama hackathonunda 11 proje arasından birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.