İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÇOMÜ'nün 'araştırma üniversitesi' olma hedefi için çalışmalara hız verildi

Göreve başladığı günden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) bir araştırma üniversitesi haline getirmek istediğini vurgulayan Rektör Prof.

Dr. Sedat Murat, ekibiyle beraber bu yöndeki çalışmalara hız kazandırdı.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, araştırmacı insan sayısını arttırmak, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek maksadıyla başlatılan araştırma üniversitesi projesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak hedefimiz bir araştırma üniversitesi olmak. Bunun için birlik beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor. Her bir hocamızı çalışması, üretmesi için teşvik edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda yapacağımız çalışmaları sekteye uğratacak hiçbir şeye tahammülümüz yoktur. Yoğun, yorucu ama keyifli bir yolculuk olacak” dedi.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Türkiye'de araştırma üniversitelerinin belirlenme süreci, araştırma üniversitesi olmak isteyen aday üniversitelerin cevaplaması gereken sorular, seçilmiş araştırma üniversitelerinin öğrenci-akademik-araştırma alt yapılarıyla araştırma üniversitesi olmak için yapılması gerekenler ve ÇOMÜ'nün bu anlamada güçlendirilmesi gereken yönleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.