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ÇTSO üyelerine Gestcard avantajı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üyelerinin avantajlı Gestcard kullanımı için Gestaş Deniz Ulaşımı ve ÇTSO arasında bir protokol imzalandı.


Yapılan protokole göre; tüm ÇTSO üyeleri, Gestaş feribotlarını kullanımlarında Gestcard avantajlarından yararlanacak. Oda üyelerine yüzde 15 avantaj sağlayacak olan Gestcard protokolü, Çanakkale Ticaret Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gestaş Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Ersoy, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu ile Gestaş İskele ve Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu'nun katılımları ile imzalandı. Uslu ve Semizoğlu, yapılan protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.

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