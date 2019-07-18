ÇTSO yönetim kurulu, 14 numaralı meslek grubuyla buluştu

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen meslek grubu toplantısında, Sayman Üye Özgür Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Yalman, Semih Toprak, Deniz Tennioğlu, 14 Numaralı Meslek Komite Başkanı Sezer Güner, Başkan Yardımcısı Hasan Ertürk, 14 numaralı meslek grubunda bulunan üyeler Ahmet Toprak, Ali Taşkın, Özkan Temur, Sadık Bakır, Yalçın Ekimci ile Genel Sekreter Sema Sandal hazır bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu toplantı ile ilgili açıklamasında, ”Kooperatifçiliğin amacı birleşmek, iş yapmak istiyorsak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Birlikte iş yapma kültürümüzü geliştirmeliyiz” dedi ve daha önceki toplantılarda sık sık gündeme gelen otogarın fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve Çan yoluna bağlanması ile girişimlerin yapıldığını ancak sonuç alınamadığına değinerek, konunun tekrar takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkan Semizoğlu, Ezine Gıda İhtisas OSB'nin ulaşım sektöründe oluşturacağı katma değer hakkında da bilgiler verdi ve NACE kodlarıyla ilgili düzenleme yaparak taşıyıcılar kooperatiflerini bir araya getirip aynı meslek grubunda birleşmeleri konusunu değerlendireceklerini belirtti.

Meslek grubu toplantısında yükselen maliyetlerin sektöre yansımaları ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.