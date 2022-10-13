Cumartesi günü tüm Gökçeada feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ekim Cumartesi günü Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, “15.10.2022 Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. Buna göre, Cumartesi günü Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00; Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.