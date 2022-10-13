Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÇOMÜ'lü akademisyene “Üstün Başarı Ödülü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Akademik Yıl açılış töreninde ÇOMÜ'lü akademisyene “Üstün Başarı Ödülü” verdi.

2022-2023 Akademik Yıl açılış töreni, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran'a Yükseköğretim Kurulu Milli Yenilik ve Üstün Başarı Ödülü verildi.

Prof. Dr. Mustafa Başaran ve araştırma ekibi tarafından geliştirilen ve 2021 yılında patent tescili alınan nitirifikasyon inhibitörlü gübre, sektörde “Yavaş Salınımlı veya Akıllı Gübre” olarak bilinen ileri teknoloji gübreler sınıfına giriyor. Prof. Dr. Başaran tarafından kurulan ve bir tekno girişim şirketi olan Doğatech AR-GE A.Ş. tarafından üretimi yapılan gübre, azotlu gübrelerden azotun yıkanarak veya gaz şeklinde kayıplarını azaltan özel bir teknolojiye sahiptir. Klasik gübrelerde bazı koşullarda yüzde 70 oranına kadar azot kayıpları gerçekleşmektedir. Nitrifikasyon inhibitörü ise azot kayıplarına neden olan koşulları geçici olarak ortadan kaldırarak yeraltı sularına veya atmosfere kaybolacak azotun tarımsal üretime katılmasına, verim ve kalitenin artmasına katkı sağlamaktadır. Çoğunlukla Avrupalı gübre markalarının piyasaya hakim olduğu bu gübre grubunda YÖK Üstün Başarı Ödülü'ne layık görülen bu buluş bütünüyle milli bir teknoloji olup, yabancı teknolojiler ile rekabet ederek ve ithalatın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.