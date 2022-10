Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla Assos ve Troya tünelleri açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışı gerçekleştirildi. Bin 700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düştü.

Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılımıyla açıldı. Açılış törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tünellerin açılışına telekonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin manevi muhafızlarından cumhuriyetimizin muştucularından Çanakkale'mize yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Esasen bu heyecanı sizlerle birlikte yerinde yaşamak arzusundaydık. Ancak yurt dışı ve yurt içi programlarımızın yoğunluğu buna el vermedi. Biz de açılışı daha fazla geciktirmeyelim diyerek canlı bağlantıyla bu programı gerçekleştirmek istedik. Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya ve Assos Tünelleri'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan Kuzey ve Güney'in en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kazdağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık iki buçuk kilometre kısalttık. Daha önce elli dakika süren yolculuğun beş dakikaya inmesi hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda yüz otuz üç milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza konforu artan güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesi emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi, Çanakkale'nin de her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya'da bunlar arasındadır. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası, Kale-i Sultaniye ve Kilitbahir Kalesi'nin bize verdiği mesajları bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimize abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz"

"Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihi kazınmış bir mühürdür. Şimdi Çanakkale'yle birlikte seksen bir vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanın, yeni bir hamlenin daha çalışmalarını yürütüyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızda 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek büyük dönüşüme hazırladık. Küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır, ama olsun. Milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde 'mıh' gibi yer etmiştir. Gençlerimizin Türkiye'yi yüz yıl konusundaki heyecanının dinamizmini bu büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon Türkiye'nin her bir şehrinin milletimizin her bir ferdinin onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır."

"Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir"

Türkiye'nin asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bizim gönül sınırlarımız ecdadımız üç kıta yedi iklim tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mazlum ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya ve Assos tünellerinin ülkemize, bölgemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Makaslar bugünün anısına sizde hatıra olarak kalıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışı yapıldı.

50 dakikalık yol, 5 dakikaya düştü

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düştü. 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.