Cumhuriyet Bayramı Gelibolu'da coşkuyla kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ilk olarak Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya'nın makamında kendisine gelen tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından 26 Kasım Caddesinde devam eden törenlere Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı coşku içinde okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Kılınçkaya 29 Ekim tarihinin önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet; işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken aziz milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. Cumhuriyet, herşeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu. Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencilerinin dans gösterisi, törene katılanlar tarafından büyük ilgi ile izlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı askeri birliklerin ve okulların geçiş töreniyle sona erdi.