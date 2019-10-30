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Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı ve konser

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında fener alayı düzenlendi ve Rafet El Roman konser verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında fener alayı düzenlendi ve Rafet El Roman konser verdi.


Gelibolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları fener alayı ve ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın konseri ile son buldu. Rafet El Roman konseri öncesi, belediye tarafından düzenlenen fener alayında ilçenin tarihi mekanı olan Fener Meydanında vatandaşlar ile birlikte toplanan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Uysal ve yönetim kurulu üyeleri , belediye meclis üyeleri ile birlikte ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle konserin yapılacağı İskele Meydanına kadar yürüdüler. Cumhuriyet Bayramı konseri, ilçenin müzisyenleri Tarkan Sayan ve arkadaşlarının konseri ile başladı. Ardından da herkesin coşkuyla beklediği Rafet El Roman konseri ile devam etti. Şarkılarını Gelibolulular ile birlikte söyleyen Rafet El Roman, “Gelibolu'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri havai fişek gösterileri ile son buldu.

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