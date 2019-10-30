İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyet için Çan semalarında anlamlı uçuş

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın Türk Bayrağı ile gösteri uçuşu yapan paramotor büyük ilgi gördü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın Türk Bayrağı ile gösteri uçuşu yapan paramotor büyük ilgi gördü.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün destekleriyle Çan'da ilk kez böyle bir uçuşun gerçekleşmesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Aynı zamanda enduro motor sporlarıyla da ilgilenen tek sporcu olan Ömer Faruk Özen'in gerçekleştirdiği uçuş, Çan'da da bir ilk olduğu için büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan'ın yetiştirdiği pilot Ömer Faruk Özen, talebimize olumlu cevap vererek Çanlı hemşerilerimizle Cumhuriyet coşkusunu farklı bir gururla yaşatmıştır. Babası gibi pilot olan Ömer Faruk Özen hem bizim gurur kaynağımızdır hem de gerçekleştirdiği uçuşla bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Şahsım ve Çanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.