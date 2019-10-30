Cumhuriyet için Çan semalarında anlamlı uçuş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın Türk Bayrağı ile gösteri uçuşu yapan paramotor büyük ilgi gördü.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün destekleriyle Çan'da ilk kez böyle bir uçuşun gerçekleşmesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Aynı zamanda enduro motor sporlarıyla da ilgilenen tek sporcu olan Ömer Faruk Özen'in gerçekleştirdiği uçuş, Çan'da da bir ilk olduğu için büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan'ın yetiştirdiği pilot Ömer Faruk Özen, talebimize olumlu cevap vererek Çanlı hemşerilerimizle Cumhuriyet coşkusunu farklı bir gururla yaşatmıştır. Babası gibi pilot olan Ömer Faruk Özen hem bizim gurur kaynağımızdır hem de gerçekleştirdiği uçuşla bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Şahsım ve Çanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.