Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanan Şehitler Abidesinde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için devam eden alt ve üst yapı düzenlenmeleri tamamlandı. Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'nci yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri için hazırlıklar devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğin 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez' Destanı'nın 108 yıllık haklı gururu, Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazır hale getirildi. Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Şehitler Abidesi, 18 Mart'taki törenlerde yeni bir tema olan ‘Kurtuluşa Giden Yol' ile konuklarını ağırlayacak. Ziyaretçiler, Anıt Rölyef'ten Şehitler Abidesi'ne bu yoldan ulaşacak. Çalışmalar çerçevesinde Şehitler Abidesi'nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve bin 500 taflan dikildi. Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da dikildi. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

Tören hazırlıkları devam ediyor

Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'nci yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri için hazırlıkları devam ediyor. Bölgede peyzaj düzenlemelerinde son kontroller yapılıp gerekli görülen yerlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilerek tören alanları hazır hale getirilecek. Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenler için yaklaşık bin kişi kapasiteli portatif tribün çalışmaları ve sahne kurulumları devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğin 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez' Destanı'nın 108 yıllık haklı gururu, Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi'nin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'nci yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenlerine hazır hale getirildiğini belirterek, “18 Mart törenlerimiz için son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve bütün hazırlıklarımı tamamladık. O büyük güne, o büyük zafer gününe Tarihi Alan Başkanlığı olarak hazırız. Tabii ki bu yıl 18 Mart'ın daha farklı bir anlamı olacak. Bu yıl 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıldönümü, şunu çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı Çanakkale'de ortaya çıkmıştır ve Cumhuriyetimize giden yollar Kurtuluş Savaşımıza giden yollar Çanakkale'de başlamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyeti'mizin temelleri Çanakkale'de atılmıştır. O yüzden bu yılki törenleri daha önemli ayrı bir heyecanla kutlayacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu yıl tören alanımızda çok önemli çalışmalar yaptık. Yıllar içerisinde gerek coğrafi şartllar, gerek iklim şartlarından dolayı bazı yıpranmalar vardı. Bütün buradaki mekanları elden geçirdik. Büyük ve titizlikle bir hassasiyetle elden geçirdik ve tören alanına Şehitler Abidemiz başta olmak üzere gerçekten daha güzel hale geldi. Burada yapmış olduğumuz değişikliklerle gelen ziyaretimiz Çanakkale Ruhunu daha iyi hissetme, daha farklı yönlerden bakabilme tabi rica etse zaman içerisinde tarihi bir yolculuk yapma imkanına sahip olacaklar. Çanakkale Ruhu inşallah bu topraklarda ebediyen var olacak. 18 Mart 2023 günü yine devlet, millet hepimiz Çanakkale'de buluşup o güzel törenleri, o büyük törenleri Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha önemli ve anlamlı bir şekilde kutlayacağız” dedi.