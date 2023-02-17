Dama giren sokak köpekleri koyunları telef etti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 6 yıldır küçükbaş hayvancılığı yapan Fehmi Esmer'in (46), koyunlarının bulunduğu dama girdiği iddia edilen sokak köpekleri 20'si yavru olmak üzere yaklaşık 55 koyunu telef etti. Küçükbaş hayvan üreticisi Esmer'in, yaklaşık 200 bin TL zararı oluştu.

Eceabat ilçesinde yaşayan Fehmi Esmer, 6 yıldır küçükbaş hayvan üreticiliği yapıyor. İddiaya göre, 15 gündür Fehmi Esmer'in koyunlarının bulunduğu hayvan damına giren sokak köpekleri küçükbaş hayvanları telef etti. Şuanda kadar 20'si yavru olmak üzere 35'i anaç olan 55'e yakın koyun dama giren sokak köpekleri tarafından parçalanarak telef edildi. Küçükbaş hayvan üreticisi Esmer'in, yaklaşık 200 bin TL zararı oldu. Bölgede bulunan diğer küçükbaş hayvan sahiplerinin de hayvanlarının telef olması sonrası küçükbaş hayvan üreticisi Fehmi Esmer ve diğer hayvan üreticileri duruma tepki göstererek, yetkililerde sokak köpekleri konusunda bir çalışma yapılmasını istedi.

Eceabat'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve damızlık üretimi yaptığını belirten Fehmi Esmer, “Son 15 günden bu yana ilçemizde gelişen olaylarda kendime ait hayvan üretimi yaptığım damıma sokak köpekleri tarafından 3 kez saldırı girişiminde bulunuldu. Hayvan damımın içinde 3 tane sokak köpeği gördüm. İlgili makamlarla bunu paylaştım. Ama sokak köpeklerinin saldırıları hala devam ediyor. Bizim havyan damı çevresindeki diğer komşularımın hayvanları da sokak köpeklerinin saldırısıyla telef oldu. Benim 35 anaç hayvanım, bu hayvanların 20 tanesine yakını ağır gebe, 20'ye yakın yavru koyunum olmak üzere toplam 55'e yakın hayvanım telef oldu. Hala daha da devam ediyor. Yaralı hayvanlarımda ölüyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Sesimizi bir duyun. Sokaktaki hayvanlara da sahip çıkıyoruz. Bizim de köpeklerimiz var. Köpeklere zarar verilmesini de istemiyoruz. Ama bu konuda bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Eceabat Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise,” Vatandaşlarımızın binbir emekle ve meşakkatle yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlarına sahipsiz köpekler tarafından verilen zararlara ilişkin kamuoyunda yer alan son derece üzücü durumlar ve mağdur vatandaşlarımızın haklı serzenişleri belediyemizce dikkatle takip edilmektedir. Tehlike arz eden sokak hayvanlarının ortadan kaldırılması, bu konuda belediyemizin harekete geçmesi ve tasarrufta bulunması şeklindeki serzenişler, istek ve talepler sebebiyle, zorunlu olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği “sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurma” yükümlülüğü nüfus itibariyle belediyemizin faaliyet alanına girmemektedir. İlgili Kanun gereği kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite süreci tamamlanmış bu sokak hayvanlarının alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Yasalar gereği, hiçbir sokak hayvanını kilit altına alma veya yaşama hakkından mahrum bırakma yetkimiz ve hakkımız yoktur. Bu itibarla belediyemiz bugüne kadar sahipsiz sokak hayvanların tüm bu bakım süreçlerini yetkili ve sorumlu diğer kurum ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütmekte, beslenmelerinden tedavilerine kadar sorumluluklarımız ilgili mevzuat hükümlerince yerine getirilmektedir. Civar yerleşimlerden getirilerek ilçemize bırakılan, ilçe merkezinde popülasyonu artan bu hayvanların sürüler halinde hareket ederek kamunun can ve mal güvenliği açısından tehdit unsuru oluşturduğunu, sorumlular hakkında yasal çerçevede çözümler üretilmesi gerektiğini bugüne kadar tüm platformlarda dile getirdik, getirmekteyiz. Vatandaşlarımızın emeklerinin yok olmasına ve ciddi mağduriyetlere sebebiyet veren bu durumun sebebi olarak değerlendirdiğimiz çeşitli odakların şuurlu veya kontrolsüz hayvan sayısını arttırma çabalarını engelleme ısrarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın gözü gibi baktığı hayvanlarının zarar görmemesi, emeklerinin heba olmaması ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi maksadıyla yetkili Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale 2. Bölge Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk, tehlikeli sokak köpekleri konusunda müşterek çözüm uğraşındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan; tüm hayvan ahırları ve ağıllarının korunaklı hale getirilmesini, tespit edilen tehlikeli hayvanların derhal Zabıta Amirliğimize bildirilmesini önemle rica ediyoruz” denildi.