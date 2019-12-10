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Dardanel A.Ş. Ezine OSB'de

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılan saha çalışmaları hakkında bilgi almak için OSB Müdürü Alper Altınok'a ziyaret gerçekleştirdi.


Organize Sanayi Bölgesi ve gelinen son durum hakkında bilgi alan Niyazi Önen, ofis ziyaretinin ardından sahada da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Çanakkale için çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Önen, burada yatırım yapmanın firmalara çok büyük faydalar sağlayacağını ve kendilerinin de yer tahsisi için başvurularının bulunduğunu belirterek, "Yakından takip ettiğimiz Ezine Gıda İhtisas OSB'nin bir an önce faaliyete geçmesini bekliyoruz, OSB Müdürü Alper Altınok'a da ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.


OSB Müdürü Alper Altınok ise ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, Dardanel markasının bir dünya markası olduğunu ve mutlaka Ezine Gıda İhtisas OSB'de olması gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Niyazi Önen ile sürekli olarak görüşüyoruz, bugün de bölgeyi yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmalar ve bölgenin genel durumu hakkında bilgi edindiler. İnşallah Çanakkale Köprüsünün açılışı ile birlikte OSB'mizi de faaliyete geçirmiş olacağız. Dardanel gibi birçok markamız da OSB'mizde yapılacak kümeleme çalışmalarıyla dünya ile rekabet gücüne ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

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