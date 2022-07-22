Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini selamladı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, Açık Deniz Eğitimleri çerçevesinde Ege Denizi'ne intikal ettikleri seyirde Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladılar.

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile ‘Açık Deniz Eğitimlerine devam eden MSÜ DHO öğrencileri; Ege Denizi'ne intikal esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı, Ege Denizi'nde uygulamalı eğitimler icra etti ve Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.