İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.


Tören sonrası seyir terasına gelen protokol üyeleri, burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin geçiş törenini izledi. Geçiş töreninde Türk Donanması'nın yüzer unsurları büyük alkış aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.