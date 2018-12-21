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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, SİHA'ları denetledi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Çanakkale Havalimanına konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) ile Bayraktar TB2 SİHA sistemini denetledi.


Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Çanakkale Havalimanına konuşlandırılan 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Bayraktar TB2 SİHA sistemini denetledi.


Konuyla ilgili Baykar Makine Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Çanakkale'de geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri'ne teslimatını gerçekleştirdiğimiz Bayraktar TB2 SİHA sistemini denetleyen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'na teşekkür ederiz" denildi.


Kuzey Ege Denizi'nde görev yapacak olan SİHA'lar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri'ne önemli bir güç sağlayacak.

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