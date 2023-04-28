Deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi

Dr. Gökhan Baştürk, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından bölgede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Çanakkale'den de deprem bölgesinde hekim ve sağlık çalışanları görev yaptı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, deprem bölgesinde günlerce canla başla özveriyle çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Baştürk, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında afet bölgelerine giden hekim ve sağlık çalışanlarımıza İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Baştürk; depremin ilk gününden itibaren gönüllü olarak deprem bölgesinde sağlık hizmetine katkıda bulunan ve Her zaman olduğu gibi afet sonrasında da canla başla işine sarılan sağlık çalışanlarımıza özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, belgelerini takdim etti” denildi.