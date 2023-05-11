Depremzede vatandaşlar şehitlikleri ziyaret etti

7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde misafir olan depremzedeler, Lapseki Belediyesi'nin düzenlediği gezi programı ile Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlikleri ziyaret etti, savaş alanlarını gezdi.

Lapseki Belediyesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçede misafir olan depremzede vatandaşlar için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gezi programı düzenledi.

Şehitler Abidesi, 57'nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı olmak üzere şehitlikleri ziyaret eden ve savaşın yaşandığı alanları gezen depremzede vatandaşlara şehitler için dua etti. Rehber eşliğinde şehitlikler ve savaş alanlarını gezen depremzedeler bilgilendirildi.

Konuyla ilgili Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Depremzede vatandaşlarımız şehitlik ziyaretinde. İlçemizde misafir olan depremzede vatandaşlarımıza Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Şehitliğimize ve Şehitler Abidesine gezi programı düzenledik” ifadelerine yer verildi.