Dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Halil Çorak (71) idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına uçtu. Kazada eşi Kezban Çorak (72) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Halil Çorak da Yenice Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bugün hastane morgundan alınan çiftin cenazeleri, Yenice ilçesine bağlı Sofular köyündeki evlerine getirildi. Burada köy imam hatibi Adnan Ünal'ın okuduğu duanın ardından köy halkından helallik alındı. 3 çocukları bulunan Halil ve Kezban Çorak'ın cenazeleri, ikindi namazını müteakip köy meydanında İlçe Müftüsü Metin Güvenir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.