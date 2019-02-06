Derede kaybolan araçta hayatını kaybeden 2 gence son görev

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobilden cenazeleri çıkarılan Mehmet Yalçın (16) ve Ferhat Çil ( 16) son yolculuğuna uğurlandı.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılan araç gözden kayboldu. Araç içerisinden cansız bedeni çıkarılan 3 gençten ikisi olan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Ferhat Çil ( 16) Ezine Merkez Ulu Camiinde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Ferhat Çil ile Mehmet Yalçın'ın yakınları katıldı.

Cenazede Ferhat ve Mehmet'in okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın cenazeleri İlçe Mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, diğer kayıp genç Barış Kurt'u arama çalışmaları ise sürüyor.