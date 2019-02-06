Dereye uçan araçta bulunan genci arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olduğu düşünülen kayıp Barış Kurt için arama çalışmaları sürüyor.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılan araç gözden kayboldu. Önceki akşam saat 18.00'de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı 3 boyutlu su altı görüntüleme cihazıyla araç bulundu. Cihazla su altında fotoğrafı çekilen 17 AAC 010 plakalı araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16) ile Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu tespit edildi.

Deniz polisi, sahil güvenlik, jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD olmak üzere bölgede 73 kişilik ekip arama çalışmalarına devam ediyor. Derede kaybolan otomobilden cenazesi çıkarılan 16 yaşındaki Batuhan Kızıl, dün Ezine Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Araçtan cansız bedenleri çıkarılan diğer iki genç Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazeleri ise bugün Ezine Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.